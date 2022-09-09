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"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома"

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"Нафтогаз" требует от "Газпрома" деньги за услугу по транспортировке природного газа
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" деньги за услугу по транспортировке природного газа
Фото: depositphotos.com

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" (НАК "Нафтогаз") подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) по действиям ПАО "Газпром" (Россия). Об этом 9 сентября заявил председатель правления "Нафтогазу" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме. 

"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", – заявил Витренко.

Контекст:

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Юрий Витренко, суд
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