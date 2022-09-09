"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома"

В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", – заявил Витренко.