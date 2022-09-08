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"Нафтогаз" откроет 30 собственных АЗС на базе арестованной сети Glusco

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Заправки Glusco в Киеве и Киевской области сменят название на U.GO
Заправки Glusco в Киеве и Киевской области сменят название на U.GO
Фото: naftogaz.com

НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре начнет пилотный запуск автозаправочных комплексов под собственной торговой маркой U.GO на базе арестованной сети Glusco. Первая очередь из 30 АЗС начнет работу в Киеве и области, сообщается на сайте "Нафтогаза" 8 сентября.

Остальные АЗС будут открываться позже по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов.

"Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Поэтому мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК", – заявил директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

По его словам, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины

Контекст:

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО "Укргаздобыча". С 2022 года права на ее использование имеет также ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco, которую связывали с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, в настоящее время обвиняемым в госизмене.

14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозила нефтепродукты из РФ. "РБК-Украина" написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.

В мае 2022 года Кабинет Министров Украины своим решением передал в управление НАК "Нафтогаз України" 172 заправки сети Glusco.

Теги: Украина, бензин, НАК Нафтогаз, АЗС, Glusco
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