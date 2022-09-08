"Нафтогаз" откроет 30 собственных АЗС на базе арестованной сети Glusco

Заправки Glusco в Киеве и Киевской области сменят название на U.GO Фото: naftogaz.com

Остальные АЗС будут открываться позже по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов.

"Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Поэтому мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК", – заявил директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

По его словам, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины