В МИД Ирана отрицают передачу России беспилотников для войны против Украины

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках в Россию беспилотников для использования в войне на Украине необоснованными и не подтверждает их. С самого начала конфликта мы всегда декларировали нашу принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне, подчеркивая необходимость политического решения споров между двумя сторонами и отказа от насилия", – заявил он.
Канаани заявил о якобы приверженности Ирана переговорам и "готовности помочь этому процессу".
Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
Однако в сентябре украинские военные подтвердили применение Россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.
В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана. 23 сентября МИД лишил посла Ирана аккредитации, штат посольства в Киеве будет сокращен.