В МИД Ирана отрицают передачу России беспилотников для войны против Украины

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках в Россию беспилотников для использования в войне на Украине необоснованными и не подтверждает их. С самого начала конфликта мы всегда декларировали нашу принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне, подчеркивая необходимость политического решения споров между двумя сторонами и отказа от насилия", – заявил он.

Канаани заявил о якобы приверженности Ирана переговорам и "готовности помочь этому процессу".