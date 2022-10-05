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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Ирана отрицают передачу России беспилотников для войны против Украины

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Известно, что РФ использует минимум два вида беспилотников иранского производства
Известно, что РФ использует минимум два вида беспилотников иранского производства
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Иран вновь отрицает поставки России беспилотников, которые используются в войне против Украины. Об этом 4 октября заявил спикер министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани, сообщила пресс-служба МИД страны.

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках в Россию беспилотников для использования в войне на Украине необоснованными и не подтверждает их. С самого начала конфликта мы всегда декларировали нашу принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне, подчеркивая необходимость политического решения споров между двумя сторонами и отказа от насилия", – заявил он.

Канаани заявил о якобы приверженности Ирана переговорам и "готовности помочь этому процессу".

Контекст:

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

Однако в сентябре украинские военные подтвердили применение Россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6

В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана. 23 сентября МИД лишил посла Ирана аккредитации, штат посольства в Киеве будет сокращен.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Иран, беспилотники, война России против Украины
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