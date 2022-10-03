Минобороны Украины показало "затрофеенный" российский беспилотник Mohajer-6 иранского производства

"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу", – говорится в сообщении.
Минобороны также опубликовало фото дрона.
Recently, in response to a note from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the ambassador of Iran stated that his country has not supplied drones to russia.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022
Here is the Iranian drone Qods Mohajer-6, which was launched to coordinate an attack on Odesa a few days ago. pic.twitter.com/C5Ep0kj7GZ
Как сообщает "Мілітарний", этот беспилотник ВСУ посадили 23 сентября. Он предназначен для ведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, его максимальный вес при взлете – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а дальность полета – до 200 км.
Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
Однако в сентябре украинские военные подтвердили применение Россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.
В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана. 23 сентября МИД лишил посла Ирана аккредитации, штат посольства в Киеве будет сокращен.