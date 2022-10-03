Минобороны Украины показало "затрофеенный" российский беспилотник Mohajer-6 иранского производства

Иран поставил России минимум два вида беспилотников, один из которых – многоцелевой Mohajer-6 Фото: wikipedia.org

"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу", – говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало фото дрона.

Recently, in response to a note from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the ambassador of Iran stated that his country has not supplied drones to russia.

Here is the Iranian drone Qods Mohajer-6, which was launched to coordinate an attack on Odesa a few days ago. pic.twitter.com/C5Ep0kj7GZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022

Как сообщает "Мілітарний", этот беспилотник ВСУ посадили 23 сентября. Он предназначен для ведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, его максимальный вес при взлете – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а дальность полета – до 200 км.