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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины показало "затрофеенный" российский беспилотник Mohajer-6 иранского производства

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Иран поставил России минимум два вида беспилотников, один из которых многоцелевой Mohajer-6
Иран поставил России минимум два вида беспилотников, один из которых – многоцелевой Mohajer-6
Фото: wikipedia.org

Украинские военные захватили беспилотник Mohajer-6 иранского производства, который РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в Twitter 3 октября.

"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу", – говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало фото дрона.

Как сообщает "Мілітарний", этот беспилотник ВСУ посадили 23 сентября. Он предназначен для ведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, его максимальный вес при взлете – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а дальность полета – до 200 км. 

Контекст:

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

Однако в сентябре украинские военные подтвердили применение Россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6

В МИД Украины подчеркнули, что поставки Ираном оружия России – это недружественный акт, который нанес серьезный удар двусторонним отношениям Украины и Ирана. 23 сентября МИД лишил посла Ирана аккредитации, штат посольства в Киеве будет сокращен.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Иран, Одесса, беспилотники, Минобороны, война России против Украины
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