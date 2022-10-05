ВСУ сбили на юге два российских вертолета – ОК "Юг"

"Наша авиация нанесла семь ударов по противнику, подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ориентировочные потери оккупантов на юге сутки составили 31 военный и более 40 единиц техники, среди которых восемь танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица.