ВСУ сбили на юге два российских вертолета – ОК "Юг"

"Наша авиация нанесла семь ударов по противнику, подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского", – говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ориентировочные потери оккупантов на юге сутки составили 31 военный и более 40 единиц техники, среди которых восемь танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 октября, составили около 60 800 военных, 2424 танка, 266 самолетов, 228 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".