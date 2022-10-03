В СБУ показали видео уничтожения российского вертолета на запорожском направлении

"Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.
Также СБУ опубликовала видео, на котором видно попадание по вертолету.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 3 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля уничтожено около 60 430 российских военных (+320 за последние сутки). Сбито 228 вертолетов, 265 самолетов и 1026 беспилотников.