ВСУ за предыдущие дни нанесли существенные повреждения восьми вертолетам войск РФ – Генштаб ВСУ

Российские войска в войне против Украины потеряли больше 200 вертолетов, сообщал Генштаб ВСУ Фото: EPA

"По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до восьми боевых вертолетов врага", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

"Авиация сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника", – сообщили в Генштабе.

Также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника, добавили в пресс-центре.