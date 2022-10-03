ВСУ за предыдущие дни нанесли существенные повреждения восьми вертолетам войск РФ – Генштаб ВСУ

"По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до восьми боевых вертолетов врага", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.
"Авиация сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника", – сообщили в Генштабе.
Также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника, добавили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 3 октября, составили около 60 430 военных, 2380 танков, 265 самолетов, 228 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".