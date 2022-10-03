ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за предыдущие дни нанесли существенные повреждения восьми вертолетам войск РФ – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские войска в войне против Украины потеряли больше 200 вертолетов, сообщал Генштаб ВСУ
Российские войска в войне против Украины потеряли больше 200 вертолетов, сообщал Генштаб ВСУ
Фото: EPA

За предыдущие дни Вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения восьми российским боевым вертолетам. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ 3 октября в Facebook.

"По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до восьми боевых вертолетов врага", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

"Авиация сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника", – сообщили в Генштабе.

Также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника, добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tkmtZMkysRqfWog2dToXmWqS83aPj5tuJYqbvqEkhETKNxSrf5gK8WJoyjQbghgil

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 3 октября, составили около 60 430 военных, 2380 танков, 265 самолетов, 228 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке G
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (40180)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (27725)
3
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (20999)
4
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (19009) G
5
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (18106)
6
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (15211)
7
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13618)
8
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео (13249)
 
 
 
 