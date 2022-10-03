Командиры – защитники Мариуполя встретились в Турции со своими семьями

"Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из "Азова". Здесь они находятся по условиям обмена, и сегодня руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями. Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться", – написала Зеленская.

Первая леди отметила, что в российском плену находится много украинцев и украинок.

"Главное – что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужны каждый и каждая. Живыми", – заявила она.