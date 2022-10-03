Командиры – защитники Мариуполя встретились в Турции со своими семьями

"Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из "Азова". Здесь они находятся по условиям обмена, и сегодня руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями. Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться", – написала Зеленская.
Первая леди отметила, что в российском плену находится много украинцев и украинок.
"Главное – что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужны каждый и каждая. Живыми", – заявила она.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 808 своих граждан, состоялось 24 обмена, сообщила замминистра обороны Анна Маляр 2 октября.