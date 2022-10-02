С начала полномасштабной войны между РФ и Украиной проведено 24 обмена пленными – Маляр

"По состоянию на сегодняшний день уже проведено 24 обмена пленными, 808 человек возвращены из плена", – написала она.
Маляр напомнила, что Кабмин создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Он проводит прием родственников военнопленных и пропавших без вести.
"На сегодня штабом проведено 380 личных приемов людей, которые искали своих без вести пропавших родственников, и более 3000 консультаций по телефону – все это активная ежедневная работа. Также штабом проработано более 6000 запросов о статусе личности. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей – военнослужащих", – рассказала замминистра.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.