ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабной войны между РФ и Украиной проведено 24 обмена пленными – Маляр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр рассказала об обменах пленными с РФ
Маляр рассказала об обменах пленными с РФ
Фото: Ганна Маляр / Facebook

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Об этом в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"По состоянию на сегодняшний день уже проведено 24 обмена пленными, 808 человек возвращены из плена", – написала она.

Маляр напомнила, что Кабмин создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Он проводит прием родственников военнопленных и пропавших без вести.

"На сегодня штабом проведено 380 личных приемов людей, которые искали своих без вести пропавших родственников, и более 3000 консультаций по телефону – все это активная ежедневная работа. Также штабом проработано более 6000 запросов о статусе личности. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей – военнослужащих", – рассказала замминистра.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0qvjv9iWPcuZPyB9ey4HTrdZ8hnLdH1Mq9sQEqfhVk9styTUty4Vs4EE9ooZQHu11l

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, обмен пленными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (247290)
2
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (91573)
3
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (33678)
4
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками (27049)
5
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (23047)
6
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (22869)
7
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице (20010)
8
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (19983)
 
 
 
 