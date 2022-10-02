С начала полномасштабной войны между РФ и Украиной проведено 24 обмена пленными – Маляр

"По состоянию на сегодняшний день уже проведено 24 обмена пленными, 808 человек возвращены из плена", – написала она.

Маляр напомнила, что Кабмин создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Он проводит прием родственников военнопленных и пропавших без вести.

"На сегодня штабом проведено 380 личных приемов людей, которые искали своих без вести пропавших родственников, и более 3000 консультаций по телефону – все это активная ежедневная работа. Также штабом проработано более 6000 запросов о статусе личности. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей – военнослужащих", – рассказала замминистра.