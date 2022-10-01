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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Летчика Красноярцева, который бомбил Чернигов, весной обменяли на нескольких украинских пилотов – Буданов

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Красноярцева поймали в начале весны во время авиабомбежки Чернигова
Красноярцева поймали в начале весны во время авиабомбежки Чернигова
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Пленного летчика Александра Красноярцева из Челябинска, которого в марте сбили во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, обменяли на украинских пилотов. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, который транслирует ТСН.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь, на пятерых", – сказал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российский штурмовик Су-34, за штурвалом которого был Красноярцев, сбили 5 марта на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. Штурман Константин Криволапов погиб при приземлении, Красноярцеву удалось катапультироваться. 

На борту сбитого самолета были 500-килограммовые неконтролируемых авиабомбы.

Летчик признался, что при попытке скрыться от преследования после приземления он убил гражданского.

23 апреля Офис генпрокурора объявил Красноярцеву о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Красноярцев участвовал в войне в Сирии, его совместное фото с президентом Башаром Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным было опубликовано в Twitter пользователя под именем Аслан.

По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом Башаром Асадом".

Теги: Чернигов, война России против Украины, обмен пленными, пилот, Кирилл Буданов, летчик
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