Летчика Красноярцева, который бомбил Чернигов, весной обменяли на нескольких украинских пилотов – Буданов

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь, на пятерых", – сказал Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российский штурмовик Су-34, за штурвалом которого был Красноярцев, сбили 5 марта на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. Штурман Константин Криволапов погиб при приземлении, Красноярцеву удалось катапультироваться.
На борту сбитого самолета были 500-килограммовые неконтролируемых авиабомбы.
Летчик признался, что при попытке скрыться от преследования после приземления он убил гражданского.
23 апреля Офис генпрокурора объявил Красноярцеву о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Красноярцев участвовал в войне в Сирии, его совместное фото с президентом Башаром Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным было опубликовано в Twitter пользователя под именем Аслан.
По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом Башаром Асадом".