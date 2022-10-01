Летчика Красноярцева, который бомбил Чернигов, весной обменяли на нескольких украинских пилотов – Буданов

Красноярцева поймали в начале весны во время авиабомбежки Чернигова Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь, на пятерых", – сказал Буданов.

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Российский штурмовик Су-34, за штурвалом которого был Красноярцев, сбили 5 марта на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. Штурман Константин Криволапов погиб при приземлении, Красноярцеву удалось катапультироваться.

На борту сбитого самолета были 500-килограммовые неконтролируемых авиабомбы.

Летчик признался, что при попытке скрыться от преследования после приземления он убил гражданского.

23 апреля Офис генпрокурора объявил Красноярцеву о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).