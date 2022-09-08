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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Василькове назвали улицы именами украинских пилотов – Призраков Киева

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Призрак Киева собирательный образ, но за ним стоят реальные пилоты
Призрак Киева – собирательный образ, но за ним стоят реальные пилоты
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook

В честь летчиков-героев, защищавших Киев от российских агрессоров, названы три улицы Василькова Киевской области. Об этом сообщило 6 сентября в Facebook Воздушное командование "Центр" Вооруженных сил Украины.

"Васильковские пилоты, их не зря назвали Призраками Киева. Они в первые минуты полномасштабного вторжения российских войск на нашу территорию приняли на себя огонь, не допустили прорыва врага и ценой собственных жизней сорвали преступные планы Кремля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что улицы названы именами летчиков Вячеслава Ерко и Александра Бринжалы, погибших в боях и посмертно получивших звание Героев Украины.

"Стоит отметить, что одна из улиц Василькова также переименована в честь легендарной 40-й бригады тактической авиации и называется Стражей Неба в честь тех, кто защищал и продолжает держать на своих плечах небо Украины до полной победы над рашистской нечистью!" – сказано в сообщении.

Кроме того, в городе назвали улицу именем Дмитрия Гончаренко – активиста Евромайдана и волонтера из Василькова, которого в 2014 году расстреляли российские боевики во время отступления из Северодонецка Луганской области.

https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/pfbid0mAkdt3pgmFfYDERe9EySv3qAyz896z1Mf4E294LNwLe6RjEh6pepUYa5FTsSQM6xl

Контекст:

В конце апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что Призрак Киева – это собирательный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевской областью на самолетах МиГ-29, украинский Супермен, добро, которое борется со злом.

По рассказам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, несмотря на объяснения, девушки из разных стран мира хотели выйти замуж за Призрака Киева.

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