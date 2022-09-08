В Василькове назвали улицы именами украинских пилотов – Призраков Киева

"Васильковские пилоты, их не зря назвали Призраками Киева. Они в первые минуты полномасштабного вторжения российских войск на нашу территорию приняли на себя огонь, не допустили прорыва врага и ценой собственных жизней сорвали преступные планы Кремля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что улицы названы именами летчиков Вячеслава Ерко и Александра Бринжалы, погибших в боях и посмертно получивших звание Героев Украины.

"Стоит отметить, что одна из улиц Василькова также переименована в честь легендарной 40-й бригады тактической авиации и называется Стражей Неба в честь тех, кто защищал и продолжает держать на своих плечах небо Украины до полной победы над рашистской нечистью!" – сказано в сообщении.

Кроме того, в городе назвали улицу именем Дмитрия Гончаренко – активиста Евромайдана и волонтера из Василькова, которого в 2014 году расстреляли российские боевики во время отступления из Северодонецка Луганской области.