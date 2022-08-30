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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский летчик показал выполнение боевого задания на истребителе МиГ-29. Видео

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Ролик летчик посвятил погибшему другу
Ролик летчик посвятил погибшему другу
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook

Летчик Вооруженных сил Украины смонтировал клип в память о друге, погибшем в воздушном бою с российскими оккупантами. Ролик опубликован 30 августа в Fаcebook командования Воздушными силами ВСУ, в YouTube его разместила "Украинская правда".

"Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29. Иван посвящает это видео своему павшему побратиму Евгению Лысенко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", – говорится в посте.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов объяснил в Fаcebook, что это первое видео с боевым использованием установленных на МиГ-29 американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.

"За счет модернизации украинские "миги" получили возможность применять такие ракеты и наносят тяжелые потери российским системам ПВО. [...] Эти ракеты самостоятельно ищут и наводятся на излучение радиолокаторов и поражают их тысячами обломков", – написал журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Юрий Бутусов, вторжение, истребители, журналисты, ВСУ, клип, война России против Украины, ракеты, МиГ-29, пилот, ролик, летчик, вторжение России в Украину
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