Министры обороны стран ЕС обсудят контрнаступление ВСУ и передачу словацких МиГ-29 Украине

По словам Надя, контрнаступление Вооруженных сил Украины станет вопросом №1. Также главы оборонных ведомств планируют обсудить передачу Украине военной техники, в частности, истребителей МиГ-29.
“Я здесь, чтобы обсудить, как поддержать украинцев и ускорить процесс возвращения Украине территорий, которые ей принадлежат. Я здесь, чтобы предложить коллегам из ЕС разные варианты пополнения словацких вооруженных сил в обмен на технику, которую мы готовы отправить в Украину, в том числе речь идет о самолетах МиГ-29”, - сказал Надь.
В воскресенье, 28 августа, на военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии состоялся последний полет истребителей МиГ-29, от которых ВВС страны отказались из-за длительного периода эксплуатации, и которые они могут передать Украине.
Видео последнего полета МиГ-29 опубликовали на своей Facebook-странице ВВС Словакии.
“Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замер... Все ждали прибытия наших МиГ-29.. И настал момент. Прилетели наши красавицы. У многих были слезы на глазах. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах“, — говорится в сообщении.
С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.
Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2, четыре вертолета Ми-17, один геликоптер Ми-2 и боеприпасы для реактивной системы залпового огня “Град”.
23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).
27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.