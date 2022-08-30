Министры обороны стран ЕС обсудят контрнаступление ВСУ и передачу словацких МиГ-29 Украине

По словам Надя, контрнаступление Вооруженных сил Украины станет вопросом №1. Также главы оборонных ведомств планируют обсудить передачу Украине военной техники, в частности, истребителей МиГ-29.



“Я здесь, чтобы обсудить, как поддержать украинцев и ускорить процесс возвращения Украине территорий, которые ей принадлежат. Я здесь, чтобы предложить коллегам из ЕС разные варианты пополнения словацких вооруженных сил в обмен на технику, которую мы готовы отправить в Украину, в том числе речь идет о самолетах МиГ-29”, - сказал Надь.



В воскресенье, 28 августа, на военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии состоялся последний полет истребителей МиГ-29, от которых ВВС страны отказались из-за длительного периода эксплуатации, и которые они могут передать Украине.

Видео последнего полета МиГ-29 опубликовали на своей Facebook-странице ВВС Словакии.



“Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замер... Все ждали прибытия наших МиГ-29.. И настал момент. Прилетели наши красавицы. У многих были слезы на глазах. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах“, — говорится в сообщении.



