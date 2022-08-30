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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министры обороны стран ЕС обсудят контрнаступление ВСУ и передачу словацких МиГ-29 Украине

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Министр обороны Словакии заявил, что главы оборонных ведомств ЕС обсудят поддержку Украины
Министр обороны Словакии заявил, что главы оборонных ведомств ЕС обсудят поддержку Украины
Фото: Vzdušné sily OS SR / Slovak Air Force / Facebook

Министры обороны стран Европейского союза на неформальной встрече в Праге обсудят ситуацию в Украине в связи с российским вторжением, а также поддержку Украины. Об этом 30 августа перед встречей рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает “Европейская правда“.

По словам Надя, контрнаступление Вооруженных сил Украины станет вопросом №1. Также главы оборонных ведомств планируют обсудить передачу Украине военной техники, в частности, истребителей МиГ-29.

“Я здесь, чтобы обсудить, как поддержать украинцев и ускорить процесс возвращения Украине территорий, которые ей принадлежат. Я здесь, чтобы предложить коллегам из ЕС разные варианты пополнения словацких вооруженных сил в обмен на технику, которую мы готовы отправить в Украину, в том числе речь идет о самолетах МиГ-29”, - сказал Надь.

В воскресенье, 28 августа, на военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии состоялся последний полет истребителей МиГ-29, от которых ВВС страны отказались из-за длительного периода эксплуатации, и которые они могут передать Украине.

Видео последнего полета МиГ-29 опубликовали на своей Facebook-странице ВВС Словакии.

“Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замер... Все ждали прибытия наших МиГ-29.. И настал момент. Прилетели наши красавицы. У многих были слезы на глазах. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах“, — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/SlovakAirForce/videos/2194661060708125/

https://www.facebook.com/SlovakAirForce/posts/pfbid025TBHh8d7A9tFtb5drzevj4JcPFSbSrqTr7bwfjdrNerWjp6XuiSytQ6gYs8Yuy9hl



Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.

Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2четыре вертолета Ми-17, один геликоптер Ми-2 и боеприпасы для реактивной системы залпового огня “Град”.

23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.

Теги: Украина, оружие, Словакия, ВВС, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, встреча, войска, ЕС, контрнаступление
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