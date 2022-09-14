"Пилот оккупантов не ожидал". Львовские десантники сбили из ЗУ-23 многоцелевой истребитель россиян Су-30

Об очередных потерях оккупантов в Facebook 14 сентября сообщила служба по связям с общественностью командования ДШВ ВСУ.

"На днях зенитчики… навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30. Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить из 23-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23, – говорится в сообщении. – Смерть российским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!"

На опубликованном видео виден результат работы украинских зенитчиков – обломки от Су-30.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 14 сентября, ВСУ в ходе войны сбили 246 российских самолетов (два – за последние сутки).