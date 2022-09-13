За два часа украинские зенитчики уничтожили два российских самолета – Воздушные силы ВСУ

"13 сентября с 14.00 до 16.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, бомбардировщик Су-24 был сбит в Херсонской области воинами 160-й зенитной ракетной бригады (Одесса), а штурмовик Су-25 – в Донецкой области зенитчиками 11-го зенитного ракетного полка (Шепетовка).
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По состоянию на утро 13 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено 53 300 человек личного состава оккупантов, 244 самолета и 213 вертолетов противника, а также 904 беспилотника оперативно-тактического уровня.