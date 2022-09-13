За два часа украинские зенитчики уничтожили два российских самолета – Воздушные силы ВСУ

За два часа сбили два самолета и беспилотник Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook (архив)

"13 сентября с 14.00 до 16.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, бомбардировщик Су-24 был сбит в Херсонской области воинами 160-й зенитной ракетной бригады (Одесса), а штурмовик Су-25 – в Донецкой области зенитчиками 11-го зенитного ракетного полка (Шепетовка).

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