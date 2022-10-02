Папа Римский рассказал об участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ

Папа Римский напомнил, что сразу после начала российского вторжения пошел в посольство РФ в Ватикане, а также принимал украинского посла и дважды говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники… Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. В этот раз мне принесли список из более чем 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы совершить обмен. Я сразу же позвонил по телефону российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", – рассказал Франциск.

Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины, несмотря на критику.

"Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией... Читайте все заявления!" – сказал Папа Римский.