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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа Римский рассказал об участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ

Папа Римский Франциск: Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией
Папа Римский Франциск: Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией
Фото: EPA

Папа Римский Франциск заявил, что способствовал крупнейшему с начала полномасштабной войны обмену военнопленных между Россией и Украиной. Как пишет La Civiltà Cattolica, об этом Франциск рассказал во время встречи с иезуитами в Казахстане еще 15 сентября, но подробности этого разговора стали известны только 1 октября.

Папа Римский напомнил, что сразу после начала российского вторжения пошел в посольство РФ в Ватикане, а также принимал украинского посла и дважды говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники… Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. В этот раз мне принесли список из более чем 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы совершить обмен. Я сразу же позвонил по телефону российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", – рассказал Франциск.

Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины, несмотря на критику.

"Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией... Читайте все заявления!" – сказал Папа Римский.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. 

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 808 своих гражданина, состоялось 24 обмена, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, папа римский, война, война России против Украины, обмен пленными
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