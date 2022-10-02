Папа Римский рассказал об участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ

Папа Римский напомнил, что сразу после начала российского вторжения пошел в посольство РФ в Ватикане, а также принимал украинского посла и дважды говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники… Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. В этот раз мне принесли список из более чем 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы совершить обмен. Я сразу же позвонил по телефону российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", – рассказал Франциск.
Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины, несмотря на критику.
"Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией... Читайте все заявления!" – сказал Папа Римский.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 808 своих гражданина, состоялось 24 обмена, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.