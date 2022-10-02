ФСБ была против обмена азовцев, но Путину нужен был Медведчук – СМИ

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США рассказал изданию, что освобождение Медведчука, которому в Украине предъявлены обвинения в госизмене, было для Путина очень важным.
"Показательно, что Путин решил обменять своего неразлучного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались", – сказал он.
Представитель украинской власти, на которого анонимно ссылается газета, сообщил, что российские спецслужбы предупреждали президента РФ о непопулярности такого решения.
"ФСБ была полностью против. Они понимали последствия того, как выглядит это соглашение для общественности", – отметил он.
По данным пресс-секретаря управления военной разведки Украины Андрея Юсова, которого цитирует газета, соглашение откладывалось несколько раз в течение двух месяцев переговоров.
В итоге в обмен на 55 российских военных и Медведчука Украина смогла получить 215 человек. Остальных две сотни защитников обменяли на границе Украины.
Пятеро командиров, руководивших обороной Мариуполя, отправлены в Турцию. По условиям договора, они будут оставаться там до конца войны, но не в тюрьме, а смогут свободно передвигаться по стране, отмечает WP.
Еще 10 иностранных граждан, в том числе пятерых британцев, двух американцев, марокканца, хорвата и шведа, доставили в Саудовскую Аравию, после чего отправили домой.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.