ФСБ была против обмена азовцев, но Путину нужен был Медведчук – СМИ

WP: Медведчук – неразлучный друг и один из долгосрочных посредников Путина в Украине Фото: ЕРА

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США рассказал изданию, что освобождение Медведчука, которому в Украине предъявлены обвинения в госизмене, было для Путина очень важным.

"Показательно, что Путин решил обменять своего неразлучного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались", – сказал он.

Представитель украинской власти, на которого анонимно ссылается газета, сообщил, что российские спецслужбы предупреждали президента РФ о непопулярности такого решения.

"ФСБ была полностью против. Они понимали последствия того, как выглядит это соглашение для общественности", – отметил он.

По данным пресс-секретаря управления военной разведки Украины Андрея Юсова, которого цитирует газета, соглашение откладывалось несколько раз в течение двух месяцев переговоров.

В итоге в обмен на 55 российских военных и Медведчука Украина смогла получить 215 человек. Остальных две сотни защитников обменяли на границе Украины.

Пятеро командиров, руководивших обороной Мариуполя, отправлены в Турцию. По условиям договора, они будут оставаться там до конца войны, но не в тюрьме, а смогут свободно передвигаться по стране, отмечает WP.

Еще 10 иностранных граждан, в том числе пятерых британцев, двух американцев, марокканца, хорвата и шведа, доставили в Саудовскую Аравию, после чего отправили домой.