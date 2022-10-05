ВСУ ликвидировали уже 61 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2500 танков Фото: EPA

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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