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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали уже 61 тыс. российских оккупантов – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2500 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2500 танков
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали уже около 61 тыс. российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 5 октября.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 2435 (+11);
  • боевых бронированных машин – 5038 (+20);
  • артиллерийских систем – 1414 (+7);
  • РСЗО – 341 (+1);
  • средства ПВО – 177;
  • самолетов – 266;
  • вертолетов – 232 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4);
  • крылатые ракеты – 246;
  • корабли /катера –15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18);
  • специальная техника – 132 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, самолеты, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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