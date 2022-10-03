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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Буче попрощались с украинским пилотом – командиром Призраков Киева. Он погиб в бою над Черным морем

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Матюшенко героически погиб при выполнении боевого задания в воздушном бою над Черным морем 26 июня
Матюшенко героически погиб при выполнении боевого задания в воздушном бою над Черным морем 26 июня
Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Полковник Воздушных сил ВСУ Михаил Матюшенко, возглавлявший группу летчиков, ставших легендарными под коллективным псевдонимом Призрак Киева, погиб в бою над Черным морем и похоронен 3 октября в Буче Киевской области. Об этом сообщает 3 октября городской сайт Бучи, называя Матюшенко легендой украинской авиации.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук в Facebook написал, что только теперь люди, знавшие Матюшенко, имеют право рассказать правду – Призраков Киева возглавлял летчик из Бучи.

"При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961 – 26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", – написал он.

Федорук добавил, что Матюшенко управлял многими типами военных и гражданских самолетов, служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний – был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко (позывной Дед) передавал младшему поколению", – отметил мэр.

Федорук заявил, что с момента назначения Матюшенко руководителем 40-й бригады тактической авиации она не несла потерь в воздухе – все пилоты из состава Призраков Киева возвращались живыми.

"В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили!" – цитирует мэр воспоминания побратимов погибшего украинского летчика.

Позднее Матюшенко, по словам Федорука, принял решение "усилить южный и восточный фронты" и сменил дислокацию.

"Когда Дед узнал о необратимых потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", – пишет Федорук.

Для Матюшенко это была последняя миссия, добавил он. Летчик не вернулся с очередного вылета, и его тело долго искали, обнаружив только в начале октября.

Контекст:

В конце апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что Призрак Киева – это собирательный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевской областью на самолетах МиГ-29, украинский Супермен, добро, которое борется со злом.

По рассказам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, несмотря на объяснения, девушки из разных стран мира хотели выйти замуж за Призрака Киева.

В Василькове Киевской области в честь двух Призраков Киева, летчиков Вячеслава Ерко и Александра Бринжалы, погибших в боях и посмертно получивших звание Героев Украины, были названы улицы.

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