В Буче попрощались с украинским пилотом – командиром Призраков Киева. Он погиб в бою над Черным морем

Матюшенко героически погиб при выполнении боевого задания в воздушном бою над Черным морем 26 июня Фото: Бучанський міський голова / Facebook

Городской голова Бучи Анатолий Федорук в Facebook написал, что только теперь люди, знавшие Матюшенко, имеют право рассказать правду – Призраков Киева возглавлял летчик из Бучи.

"При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961 – 26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", – написал он.

Федорук добавил, что Матюшенко управлял многими типами военных и гражданских самолетов, служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний – был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко (позывной Дед) передавал младшему поколению", – отметил мэр.

Федорук заявил, что с момента назначения Матюшенко руководителем 40-й бригады тактической авиации она не несла потерь в воздухе – все пилоты из состава Призраков Киева возвращались живыми.

"В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили!" – цитирует мэр воспоминания побратимов погибшего украинского летчика.

Позднее Матюшенко, по словам Федорука, принял решение "усилить южный и восточный фронты" и сменил дислокацию.

"Когда Дед узнал о необратимых потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", – пишет Федорук.

Для Матюшенко это была последняя миссия, добавил он. Летчик не вернулся с очередного вылета, и его тело долго искали, обнаружив только в начале октября.