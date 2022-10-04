Зеленский: За неделю украинская армия освободила от российского псевдореферендума десятки населенных пунктов

"Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях вместе", – сказал он.
Президент сообщил, что в Херсонской области освободили восемь населенных пунктов.
"Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный перечень. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда прогоним оккупанта со всей нашей земли", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.