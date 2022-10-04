Зеленский: За неделю украинская армия освободила от российского псевдореферендума десятки населенных пунктов

Зеленский: Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда прогоним оккупанта со всей нашей земли Фото: president.gov.ua

"Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях вместе", – сказал он.

Президент сообщил, что в Херсонской области освободили восемь населенных пунктов.

"Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный перечень. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда прогоним оккупанта со всей нашей земли", – добавил он.

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