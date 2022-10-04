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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ деоккупировали три села под Лиманом – Донецкая ОВА

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Возвращаться в Рубцы еще рано, отметил Кириленко
Возвращаться в Рубцы еще рано, отметил Кириленко
Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) деоккупировали село Рубцы в Донецкой области.

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Село Рубцы под Лиманом освобождено от рашистов! ВСУ продвигаются вперед и медленно освобождают территории, временно оккупированные Россией. Сегодня жизнь возвращается в Рубцы, – написал руководитель ОВА. – Прежде всего обеспечиваем жителей села гуманитарной помощью, также здесь уже работает карета скорой и дежурит полиция".

По словам Кириленко, Рубцы испытали тяжелые разрушения, а линия фронта до сих пор близко, поэтому возвращаться в село еще рано.

На опубликованном видео говорится, что кроме Рубцов, ВСУ освободили от оккупантов Яровую и Коровий Яр.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/1183881672530185/

Над освобожденным от оккупантов Лиманом 4 октября официально подняли флаг Украины, отмечал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, флаг, Лиман, Донецкая ОГА, ВСУ, война России против Украины, разрушения, Павел Кириленко, село, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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