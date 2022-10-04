ВСУ деоккупировали три села под Лиманом – Донецкая ОВА

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Село Рубцы под Лиманом освобождено от рашистов! ВСУ продвигаются вперед и медленно освобождают территории, временно оккупированные Россией. Сегодня жизнь возвращается в Рубцы, – написал руководитель ОВА. – Прежде всего обеспечиваем жителей села гуманитарной помощью, также здесь уже работает карета скорой и дежурит полиция".
По словам Кириленко, Рубцы испытали тяжелые разрушения, а линия фронта до сих пор близко, поэтому возвращаться в село еще рано.
На опубликованном видео говорится, что кроме Рубцов, ВСУ освободили от оккупантов Яровую и Коровий Яр.
Над освобожденным от оккупантов Лиманом 4 октября официально подняли флаг Украины, отмечал Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.