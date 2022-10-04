ВСУ деоккупировали три села под Лиманом – Донецкая ОВА

Возвращаться в Рубцы еще рано, отметил Кириленко Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Село Рубцы под Лиманом освобождено от рашистов! ВСУ продвигаются вперед и медленно освобождают территории, временно оккупированные Россией. Сегодня жизнь возвращается в Рубцы, – написал руководитель ОВА. – Прежде всего обеспечиваем жителей села гуманитарной помощью, также здесь уже работает карета скорой и дежурит полиция".

По словам Кириленко, Рубцы испытали тяжелые разрушения, а линия фронта до сих пор близко, поэтому возвращаться в село еще рано.

На опубликованном видео говорится, что кроме Рубцов, ВСУ освободили от оккупантов Яровую и Коровий Яр.

Над освобожденным от оккупантов Лиманом 4 октября официально подняли флаг Украины, отмечал Кириленко.

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