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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кинули в мясорубку". Под Лиманом большие потери понесла элитная бригада разведчиков России

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Стало известно о потерях одной из бригад РФ под Лиманом
Стало известно о потерях одной из бригад РФ под Лиманом
Фото: Минобороны России / Telegram

В боевых действиях в Лимане Донецкой области принимали участие элитные российские войсковые соединения, и они понесли серьезные потери. Как минимум девять человек погибли и один был тяжело ранен, сообщает "Русская служба BBC" 4 октября.

Речь идет о 3-й гвардейской бригаде специального назначения Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. 30 сентября и 1 октября в социальной сети "ВКонтакте" начали появляться сообщения родственников и знакомых десантников, которые бились за Лиман. В них говорилось, что бои тяжелые, есть погибшие. Так, в одном из таких сообщений говорилось: "Всю 3-ю спецбригаду спецназа погубили. Кинули в мясорубку".

"Погибли восемь человек, двое были ранены в тяжелом состоянии. Один из них умер, один пока жив, но очень тяжелый. Погибла вся группа почти", – рассказала журналистам сестра одного из погибших военнослужащих. Она подтвердила, что при отступлении из Лимана потери понесла именно 3-я бригада спецназначения ГУ ГШ из Тольятти.

"Всего погибло девять человек, двое раненых", – сказала жена другого погибшего.

У родственников нет точной информации о месте и обстоятельствах гибели десантников. Им известно, что военных там бросили и они отбивались в течение суток. Неизвестно, когда их тела будут возвращены в Россию.

"Русская служба BBC" отмечает, что первые бойцы 3-й бригады ГРУ погибли в начале марта. До отступления из Лимана наибольшие потери бригада понесла с 3-го по 4 марта, тогда погибли четыре разведчика: командир роты майор Азамат Алимов, капитан Алексей Чучманов, младший сержант Станислав Герасимов и младший сержант Егор Букатин.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов. 4 октября над городом официально подняли флаг Украины.

Теги: Лиман, война России против Украины, российские военные, потери России, российские оккупанты, деоккупация
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