"Кинули в мясорубку". Под Лиманом большие потери понесла элитная бригада разведчиков России

Речь идет о 3-й гвардейской бригаде специального назначения Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. 30 сентября и 1 октября в социальной сети "ВКонтакте" начали появляться сообщения родственников и знакомых десантников, которые бились за Лиман. В них говорилось, что бои тяжелые, есть погибшие. Так, в одном из таких сообщений говорилось: "Всю 3-ю спецбригаду спецназа погубили. Кинули в мясорубку".
"Погибли восемь человек, двое были ранены в тяжелом состоянии. Один из них умер, один пока жив, но очень тяжелый. Погибла вся группа почти", – рассказала журналистам сестра одного из погибших военнослужащих. Она подтвердила, что при отступлении из Лимана потери понесла именно 3-я бригада спецназначения ГУ ГШ из Тольятти.
"Всего погибло девять человек, двое раненых", – сказала жена другого погибшего.
У родственников нет точной информации о месте и обстоятельствах гибели десантников. Им известно, что военных там бросили и они отбивались в течение суток. Неизвестно, когда их тела будут возвращены в Россию.
"Русская служба BBC" отмечает, что первые бойцы 3-й бригады ГРУ погибли в начале марта. До отступления из Лимана наибольшие потери бригада понесла с 3-го по 4 марта, тогда погибли четыре разведчика: командир роты майор Азамат Алимов, капитан Алексей Чучманов, младший сержант Станислав Герасимов и младший сержант Егор Букатин.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов. 4 октября над городом официально подняли флаг Украины.