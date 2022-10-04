"Кинули в мясорубку". Под Лиманом большие потери понесла элитная бригада разведчиков России

Стало известно о потерях одной из бригад РФ под Лиманом Фото: Минобороны России / Telegram

Речь идет о 3-й гвардейской бригаде специального назначения Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. 30 сентября и 1 октября в социальной сети "ВКонтакте" начали появляться сообщения родственников и знакомых десантников, которые бились за Лиман. В них говорилось, что бои тяжелые, есть погибшие. Так, в одном из таких сообщений говорилось: "Всю 3-ю спецбригаду спецназа погубили. Кинули в мясорубку".

"Погибли восемь человек, двое были ранены в тяжелом состоянии. Один из них умер, один пока жив, но очень тяжелый. Погибла вся группа почти", – рассказала журналистам сестра одного из погибших военнослужащих. Она подтвердила, что при отступлении из Лимана потери понесла именно 3-я бригада спецназначения ГУ ГШ из Тольятти.

"Всего погибло девять человек, двое раненых", – сказала жена другого погибшего.

У родственников нет точной информации о месте и обстоятельствах гибели десантников. Им известно, что военных там бросили и они отбивались в течение суток. Неизвестно, когда их тела будут возвращены в Россию.

"Русская служба BBC" отмечает, что первые бойцы 3-й бригады ГРУ погибли в начале марта. До отступления из Лимана наибольшие потери бригада понесла с 3-го по 4 марта, тогда погибли четыре разведчика: командир роты майор Азамат Алимов, капитан Алексей Чучманов, младший сержант Станислав Герасимов и младший сержант Егор Букатин.