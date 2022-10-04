Над освобожденным от оккупантов Лиманом официально подняли флаг Украины – Донецкая ОВА

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, оккупанты оставляют по себе руины.

"Но главное – это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий", – отметил глава Донецкой ОВА.

В то же время возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано, обратился к эвакуированным из региона жителям Кириленко.

"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет очень тяжело. Война еще совсем близко. Все вернем и все вернемся – всему свое время", – резюмировал руководитель ОВА.

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