Над освобожденным от оккупантов Лиманом официально подняли флаг Украины – Донецкая ОВА

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, оккупанты оставляют по себе руины.
"Но главное – это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий", – отметил глава Донецкой ОВА.
В то же время возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано, обратился к эвакуированным из региона жителям Кириленко.
"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет очень тяжело. Война еще совсем близко. Все вернем и все вернемся – всему свое время", – резюмировал руководитель ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.