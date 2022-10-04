"Флаг Украины продолжает победное шествие". Десантники освободили от оккупантов Малую Александровку Херсонской области

Об этом в Facebook сообщила служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны, – говорится в сообщении. – Продолжение следует".

На опубликованном видео украинские военные рассказали, что Малую Александровку деоккупировали и взяли под контроль десантники 46-й бригады ВСУ (место постоянной дислокации – Полтава).

4 октября стало известно, что украинские морские пехотинцы освободили Давыдов Брод Херсонской области.

Накануне, 3 октября, ВСУ освободили от оккупантов село Золотая Балка Херсонской области.

Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал 4 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что в Херсонской области всего деоккупировано более 50 населенных пунктов – освобождено от российской оккупации около 3,5 тыс. граждан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.