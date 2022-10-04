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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты минируют Кременную и готовятся к обороне – Гайдай

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Оккупанты понимают стратегическое значение Кременной и готовятся отражать атаки ВСУ на город, предупредил Гайдай
Оккупанты понимают стратегическое значение Кременной и готовятся отражать атаки ВСУ на город, предупредил Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Российские оккупанты начали подготовку к обороне Кременной (Луганская область). В городе наблюдается большое количество военнослужащих вооруженных сил РФ. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, фрагмент эфира которого Гайдай обнародовал 4 октября в Telegram.

"У нас есть информация о том, что достаточно много там оккупантов и они все минируют. Они разбрасывают мины "лепестки", минируют дороги, минируют здания. Ну то есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины", – рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что Кременная – стратегически важный город, поскольку оттуда украинские военные могут наступать и в сторону Старобельска Луганской области, и в сторону Рубежного и Северодонецка Луганской области.

 

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта, 502 населенных пункта разминированы.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 сентября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.

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