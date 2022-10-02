Удержание Луганской области интересует Путина меньше, чем территории на юге Украины – ISW

По мнению аналитиков, поражение оккупационных войск под Лиманом Донецкой области указывает на то, что Путин снижает приоритетность обороны Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. В частности, российские войска продолжают укреплять позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на потери на востоке Украины.
В ISW считают, что решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске Харьковской области и Лимане, скорее всего, было принято лично Путиным, а не военным командованием РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.