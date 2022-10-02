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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удержание Луганской области интересует Путина меньше, чем территории на юге Украины – ISW

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1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман от оккупантов
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман от оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Удержание оккупированных районов Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем захваченные территории на юге Украины. Об этом говорится в опубликованном 1 октября отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, поражение оккупационных войск под Лиманом Донецкой области указывает на то, что Путин снижает приоритетность обороны Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. В частности, российские войска продолжают укреплять позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на потери на востоке Украины.

В ISW считают, что решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске Харьковской области и Лимане, скорее всего, было принято лично Путиным, а не военным командованием РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление, потери, ISW
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