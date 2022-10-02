Удержание Луганской области интересует Путина меньше, чем территории на юге Украины – ISW

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман от оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По мнению аналитиков, поражение оккупационных войск под Лиманом Донецкой области указывает на то, что Путин снижает приоритетность обороны Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. В частности, российские войска продолжают укреплять позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на потери на востоке Украины.

В ISW считают, что решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске Харьковской области и Лимане, скорее всего, было принято лично Путиным, а не военным командованием РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)