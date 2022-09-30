СБУ сообщила о подозрении жителю Рубежного, который угрожал убийством руководителю Луганской области

В СБУ заявили, что мужчина передавал оккупантам подробную информацию о дислокации и перемещении сил обороны Украины. Его задержали еще весной, но объявление подозрения требовало длительных экспертиз, которые и были проведены.

"Имея активную пророссийскую позицию, приспешник агрессоров максимально способствовал быстрой оккупации региона. По собственной инициативе он отправил главе Луганской военно-гражданской администрации анонимные электронные письма с угрозами. В частности, он обещал главе области физическую расправу, если тот не прекратит работу по организации защиты Луганской области от российского нашествия", – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что 46-летний работник рубежанского химзавода "Заря" в конце февраля 2022 года установил связь с двумя представителями российских оккупационных войск. Он собирал для них данные о дислокации и перемещении военной техники, личном составе войск Украины и их численности, расположении фортификационных сооружений в окрестностях этих населенных пунктов.

"Для этого осуществлял фото- и видеофиксацию, а собранный материал отправлял связным с подробным описанием через закрытые каналы связи. В дальнейшем эти разведданные использовались для огневых ударов по позициям сил обороны Украины, обеспечивая врагу тактическое преимущество в боях" – говорится в заявлении.

Мужчине сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 350 (угроза убийством должностному лицу, примененному с целью прекращения его деятельности).

Сейчас он находится под стражей, следствие продолжается.

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