"Готовили провокации в Одессе на день рождения Путина". СБУ задержала агентов спецслужб РФ

По данным СБУ, задержанные собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования "списков зачистки", если бы россиянам удалось захватить область; проводили провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами "русского мира"; покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали забросить в город.

"22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко Дню государственного флага России: вывесили вражеский триколор с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ. Следующей акцией должно было стать "поздравление [президента РФ Владимира] Путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку, что якобы украинская Одесса искренне приветствует президента России. Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп. Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи", – говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали при попытке похищения бизнесмена. Им планируют объявить о подозрении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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