ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 убитых и 15 раненых: в полиции сообщили подробности о расстреле оккупантами украинцев в Гостомеле в марте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Продолжается работа над идентификацией оккупантов, убивавших мирных украинцев
Продолжается работа над идентификацией оккупантов, убивавших мирных украинцев
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители восстановили события 25 февраля в Гостомеле, когда российские оккупанты расстреляли 12 автомобилей с мирными жителями. Об этом 28 сентября рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщается на сайте Нацполиции.

Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных работников, многочисленным допросам свидетелей и десяткам экспертиз полицейские получили доказательства причастности конкретных военнослужащих к массовым расстрелам гражданского населения с использованием автоматического оружия и бронетехники. Также выяснилось, что основной задачей подразделения было захват правительственного квартала и ликвидация высшего руководства государства.

Всего на отрезке дороги только 25 февраля российские оккупанты убили 11 и ранили 15 человек. Среди жертв захватчиков – гражданин России. Среди пострадавших от вражеских пуль также оказались гражданин Германии и работники Бучанского райуправления полиции.

"Напуганные люди хотели только одного – как можно быстрее уехать из зоны боевых действий. А росгвардейцы устроили на местных настоящую охоту. В один из автомобилей они выпустили 178 пуль", – сообщил Клименко.

Начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и Севастополе Александр Климовский рассказал, что полицейские установили среди оккупантов трех командиров. Старшие офицеры принимали решение, что делать после того, как их колонну разбили украинские Вооруженные силы. Они же фактически приняли решение о расстреле гражданского населения, сказал Климовский.

Попавший первым под огонь оккупантов гражданин Германии ехал забирать свою возлюбленную с ребенком. Он остался в живых, и через несколько смог забрать женщину и ребенка.

Вторым в поле зрения оккупантов попал гражданин России, долгое время проживавший в Гостомеле. Он пытался выехать в Киев, попал под обстрел и сгорел вместе с транспортным средством.

Также был расстрелян автомобиль "Жигули"-"шестерка" гражданина из Черниговской области. Увидев расстрелянные авто, он пытался развернуться. До полутора десятков россиян прямо наблюдали за ним и в момент, когда он начал разворачиваться, все они открыли по нему огонь из всего, что у них было, в том числе из БТРа, рассказали в полиции.

Мужчина выжил, хотя и получил тяжкие телесные повреждения. Когда россияне прекратили огонь, он сумел выбраться из транспортного средства. Позже рядом проезжал автомобиль Dodge Charger.

 Екатерина, которая была за рулем авто, ехала к гостомельскому мосту, чтобы проверить, может ли она вывезти трехлетнего сына из Гостомеля. Она увидела, что впереди пылают машины, мост разбит. Поняла, что вывезти ребенка не получится. Затем увидела "Жигули" и лежащего рядом мужчину и остановилась, чтобы ему помочь. В этот момент снова начался обстрел. Женщина была ранена.

"Я тогда не понимала, какие травмы получила. Было тяжело дышать. Открыла дверь автомобиля и побежала через дорогу в лес, упала, позвонила подруге, с которой был мой сын. Я сказала: если умру, то усынови моего ребенка. Не понимала тяжесть ранения. Все плечо в маленьких осколках. Сзади в ребре у меня до сих пор есть осколок довольно большой. Всего их где-то 14. На дороге было несколько машин. С той стороны, куда я перебежала, тоже стоял автомобиль «Жигули», врезавшийся в столб, и в нем был мертвый человек", – рассказала Екатерина.

Еще в один автомобиль, Hundai, попало 38 пуль оккупантов. Водитель получил ранение, однако чудом выжил. В автомобиле Chevrolet Aveo правоохранители насчитали 128 попаданий. В нем  погибли парень и девушка 2000 года рождения.

В общей сложности, чтобы установить конкретных военнослужащих, которые расстреливали мирных жителей возле Гостомеля, правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, допросили более 100 свидетелей, назначили более 70 экспертиз.

"В настоящее время установлены три командира, которые принимали решение о незаконном приказе на расстрел гражданского населения. И уже категорически определены два стрелка. По согласованию с прокурорами им объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", – сообщил Климовский.

Продолжаются следственные действия по установлению всех военнослужащих Росгвардии РФ, которые причастны к обстрелу, и документирование их преступной деятельности, добавили в полиции.

Контекст:

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами, поселок был под контролем оккупантов. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

28 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины установила личности пятерых российских оккупантов, совершавших военные преступления на территории Киевской области.

Теги: СБУ, Гостомель, Киевская область, обстрелы, война России против Украины, Национальная полиция, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (204379)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (144107)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (136607)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (125637)
5
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (125143)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (101337)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (70308)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (38781)
 
 
 
 