11 убитых и 15 раненых: в полиции сообщили подробности о расстреле оккупантами украинцев в Гостомеле в марте

Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных работников, многочисленным допросам свидетелей и десяткам экспертиз полицейские получили доказательства причастности конкретных военнослужащих к массовым расстрелам гражданского населения с использованием автоматического оружия и бронетехники. Также выяснилось, что основной задачей подразделения было захват правительственного квартала и ликвидация высшего руководства государства.

Всего на отрезке дороги только 25 февраля российские оккупанты убили 11 и ранили 15 человек. Среди жертв захватчиков – гражданин России. Среди пострадавших от вражеских пуль также оказались гражданин Германии и работники Бучанского райуправления полиции.

"Напуганные люди хотели только одного – как можно быстрее уехать из зоны боевых действий. А росгвардейцы устроили на местных настоящую охоту. В один из автомобилей они выпустили 178 пуль", – сообщил Клименко.

Начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и Севастополе Александр Климовский рассказал, что полицейские установили среди оккупантов трех командиров. Старшие офицеры принимали решение, что делать после того, как их колонну разбили украинские Вооруженные силы. Они же фактически приняли решение о расстреле гражданского населения, сказал Климовский.

Попавший первым под огонь оккупантов гражданин Германии ехал забирать свою возлюбленную с ребенком. Он остался в живых, и через несколько смог забрать женщину и ребенка.

Вторым в поле зрения оккупантов попал гражданин России, долгое время проживавший в Гостомеле. Он пытался выехать в Киев, попал под обстрел и сгорел вместе с транспортным средством.

Также был расстрелян автомобиль "Жигули"-"шестерка" гражданина из Черниговской области. Увидев расстрелянные авто, он пытался развернуться. До полутора десятков россиян прямо наблюдали за ним и в момент, когда он начал разворачиваться, все они открыли по нему огонь из всего, что у них было, в том числе из БТРа, рассказали в полиции.

Мужчина выжил, хотя и получил тяжкие телесные повреждения. Когда россияне прекратили огонь, он сумел выбраться из транспортного средства. Позже рядом проезжал автомобиль Dodge Charger.

Екатерина, которая была за рулем авто, ехала к гостомельскому мосту, чтобы проверить, может ли она вывезти трехлетнего сына из Гостомеля. Она увидела, что впереди пылают машины, мост разбит. Поняла, что вывезти ребенка не получится. Затем увидела "Жигули" и лежащего рядом мужчину и остановилась, чтобы ему помочь. В этот момент снова начался обстрел. Женщина была ранена.

"Я тогда не понимала, какие травмы получила. Было тяжело дышать. Открыла дверь автомобиля и побежала через дорогу в лес, упала, позвонила подруге, с которой был мой сын. Я сказала: если умру, то усынови моего ребенка. Не понимала тяжесть ранения. Все плечо в маленьких осколках. Сзади в ребре у меня до сих пор есть осколок довольно большой. Всего их где-то 14. На дороге было несколько машин. С той стороны, куда я перебежала, тоже стоял автомобиль «Жигули», врезавшийся в столб, и в нем был мертвый человек", – рассказала Екатерина.

Еще в один автомобиль, Hundai, попало 38 пуль оккупантов. Водитель получил ранение, однако чудом выжил. В автомобиле Chevrolet Aveo правоохранители насчитали 128 попаданий. В нем погибли парень и девушка 2000 года рождения.

В общей сложности, чтобы установить конкретных военнослужащих, которые расстреливали мирных жителей возле Гостомеля, правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, допросили более 100 свидетелей, назначили более 70 экспертиз.

"В настоящее время установлены три командира, которые принимали решение о незаконном приказе на расстрел гражданского населения. И уже категорически определены два стрелка. По согласованию с прокурорами им объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", – сообщил Климовский.

Продолжаются следственные действия по установлению всех военнослужащих Росгвардии РФ, которые причастны к обстрелу, и документирование их преступной деятельности, добавили в полиции.