СБУ задержала агентов, которые передавали россиянам данные об укреплениях и движении ВСУ

Кроме того, они передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов, говорится в сообщении.

Один человек задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске. По заданию оккупантов он должен собирать разведданные по обороне города.

Еще одну предполагаемую шпионку задержали в Покровске. Подозреваемая, по данным следствия, разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.