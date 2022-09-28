ГБР задержало в Харьковской области подполковника полиции в отставке, который сотрудничал с оккупантами

ГБР заявило, что мужчина до 2019 года занимал должность заместителя начальника одного из отделов полиции Харьковской области. Позже он ушел на пенсию в звании подполковника, а после временной оккупации Купянска добровольно согласился работать в так называемой народной милиции.
После освобождения Вооруженными силами Украины Купянска мужчина избавился от формы, которую ему выдали оккупанты, и пытался скрываться. Коллаборанта передадут СБУ для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства Украины.
19 сентября управление Службы безопасности Украины в Харьковской области заявило, что задержан коммунальщик из Купянска, который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации города.
20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам.
23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленную в розыск по подозрению в государственной измене.