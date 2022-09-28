ГБР задержало в Харьковской области подполковника полиции в отставке, который сотрудничал с оккупантами

По информации ГБР, после освобождения Купянска мужчина избавился от формы и пытался скрываться Фото: dbr.gov.ua

ГБР заявило, что мужчина до 2019 года занимал должность заместителя начальника одного из отделов полиции Харьковской области. Позже он ушел на пенсию в звании подполковника, а после временной оккупации Купянска добровольно согласился работать в так называемой народной милиции.

После освобождения Вооруженными силами Украины Купянска мужчина избавился от формы, которую ему выдали оккупанты, и пытался скрываться. Коллаборанта передадут СБУ для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства Украины.

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Видео: Государственное бюро расследований / YouTube