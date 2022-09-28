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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР задержало в Харьковской области подполковника полиции в отставке, который сотрудничал с оккупантами

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По информации ГБР, после освобождения Купянска мужчина избавился от формы и пытался скрываться
По информации ГБР, после освобождения Купянска мужчина избавился от формы и пытался скрываться
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с Национальной полицией Украины обнаружили и задержали в Харьковской области бывшего украинского правоохранителя, который после оккупации Купянского района начал работать в карательной полиции российских оккупантов. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР заявило, что мужчина до 2019 года занимал должность заместителя начальника одного из отделов полиции Харьковской области. Позже он ушел на пенсию в звании подполковника, а после временной оккупации Купянска добровольно согласился работать в так называемой народной милиции.

После освобождения Вооруженными силами Украины Купянска мужчина избавился от формы, которую ему выдали оккупанты, и пытался скрываться. Коллаборанта передадут СБУ для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства Украины.

ВИДЕО
Видео: Государственное бюро расследований / YouTube
Контекст:

19 сентября управление Службы безопасности Украины в Харьковской области заявило, что задержан коммунальщик из Купянска, который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации города.

20 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что в Волчанске и Купянске задержаны украинцы, которые помогали оккупантам.

23 сентября СБУ заявила о задержании в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным соображениям стали "полицейскими", и вице-мэра Волчанска, ранее объявленную в розыск по подозрению в государственной измене.

Теги: Украина, Харьков, война, полиция, розыск, правоохранители, Купянск, Государственное бюро расследований, подозрение, ГБР
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