Оккупанты в Луганской области мобилизуют медиков – Гайдай

По словам Гайдая, завербованные оккупантами медики приняли участие в так называемом "референдуме" Фото: ЕРА

Как уточнил глава ОВА, завербованные российскими захватчиками медики из медцентра в Луганске приняли участие в так называемом референдуме.

"Правда, мобилизация частичная – забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер", – написал Гайдай.

Он отметил, что при призыве таких специалистов оккупанты принимают во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий.

"Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "ЛНР". Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться до 60 лет, медсестры, фельдшеры – до 55", – подчеркнул глава ОВА.