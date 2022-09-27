Оккупанты в Луганской области мобилизуют медиков – Гайдай

Как уточнил глава ОВА, завербованные российскими захватчиками медики из медцентра в Луганске приняли участие в так называемом референдуме.
"Правда, мобилизация частичная – забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер", – написал Гайдай.
Он отметил, что при призыве таких специалистов оккупанты принимают во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий.
"Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "ЛНР". Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться до 60 лет, медсестры, фельдшеры – до 55", – подчеркнул глава ОВА.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.