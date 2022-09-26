"Не подлежит мобилизации". Путин дал Сноудену российское гражданство

В документе говорится о приеме в гражданство России в общей сложности 72 человек, Сноуден в этом списке на 53-й позиции.
Российскому агентству "Интерфакс" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена объяснил также, что Сноуден "не подлежит мобилизации", объявленной в России, поскольку не служил в российской армии и не имеет опыта военной службы.
По словам адвоката, российского гражданства "будет добиваться" и супруга Сноудена. Их сын – россиянин по рождению.
Кучерена утверждает, что его клиент "получал гражданство на общих основаниях".
В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.
В США бывшего технического специалиста американских спецслужб обвиняют в шпионаже и хищении правительственной собственности. В октябре 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.
В сентябре 2020 года, спустя семь лет после того, как Сноуден сообщил о массовой слежке Агентства национальной безопасности за телефонными переговорами американцев, Апелляционный суд США постановил, что она была незаконной.