"Не подлежит мобилизации". Путин дал Сноудену российское гражданство

Адвокат Сноудена утверждает, что тот получал гражданство "на общих основаниях" Фото: ЕРА

В документе говорится о приеме в гражданство России в общей сложности 72 человек, Сноуден в этом списке на 53-й позиции.

Российскому агентству "Интерфакс" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена объяснил также, что Сноуден "не подлежит мобилизации", объявленной в России, поскольку не служил в российской армии и не имеет опыта военной службы.

По словам адвоката, российского гражданства "будет добиваться" и супруга Сноудена. Их сын – россиянин по рождению.

Кучерена утверждает, что его клиент "получал гражданство на общих основаниях".