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"Не подлежит мобилизации". Путин дал Сноудену российское гражданство

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Адвокат Сноудена утверждает, что тот получал гражданство "на общих основаниях"
Адвокат Сноудена утверждает, что тот получал гражданство "на общих основаниях"
Фото: ЕРА

26 сентября бывший работник спецслужб США Эдвард Сноуден, известный тем, что рассказал о массовой слежке властей за гражданами, получил российское гражданство. Указ об этом президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации РФ.

В документе говорится о приеме в гражданство России в общей сложности 72 человек, Сноуден в этом списке на 53-й позиции.

Российскому агентству "Интерфакс" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена объяснил также, что Сноуден "не подлежит мобилизации", объявленной в России, поскольку не служил в российской армии и не имеет опыта военной службы.

По словам адвоката, российского гражданства "будет добиваться" и супруга Сноудена. Их сын – россиянин по рождению.

Кучерена утверждает, что его клиент "получал гражданство на общих основаниях".

Контекст:

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

В США бывшего технического специалиста американских спецслужб обвиняют в шпионаже и хищении правительственной собственности. В октябре 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

В сентябре 2020 года, спустя семь лет после того, как Сноуден сообщил о массовой слежке Агентства национальной безопасности за телефонными переговорами американцев, Апелляционный суд США постановил, что она была незаконной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Эдвард Сноуден, гражданство, мобилизация, указ, документы, адвокат
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