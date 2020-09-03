Суд в США признал незаконной телефонную слежку, раскрытую Сноуденом

Спустя семь лет после того, как бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден сообщил о массовой слежке за телефонными записями американцев, апелляционный суд постановил США, что программа АНБ была незаконной.

Федеральный апелляционный суд США 2 сентября признал незаконной программу слежки, которую использовало Агентство национальной безопасности страны. Об этом в своем Twitter сообщил Американский союз защиты гражданских свобод.

BREAKING: A federal appeals court just ruled that the NSA’s bulk collection of Americans’ phone records was illegal.



This ruling, which confirms what we have always known, is a victory for our privacy rights. — ACLU (@ACLU) September 2, 2020

Именно эту систему слежки раскрыл бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден семь лет назад.

По данным Reuters, в постановлении суда говорится, что система, тайно собиравшая данные о телефонных разговорах миллионов американцев без соответствующих ордеров, нарушала закон о негласном наблюдении в целях внешней разведки и, возможно, была неконституционной.

Сноуден, который после обнародования этой информации бежал в Россию, в своем Twitter уже прокомментировал решение суда.

"Я не мог себе представить, что доживу до того момента, когда наши суды осудят действия АНБ как незаконные, и в том же постановлении воздадут мне должное за их разоблачение. И все же этот день настал", – написал он.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U — Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

В начале октября 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

13 сентября Сноуден обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он утверждает, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали.

Обама заявил, что может помиловать шпиона только после того, как он предстанет перед судом в США.

16 августа Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена. Члены Палаты представителей Конгресса США призвали Трампа отказаться от этой идеи.