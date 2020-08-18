Конгрессмены призвали Трампа отказаться от идеи помиловать Сноудена

Помилование бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена означало бы полностью подорвать позицию администрации президента США и высмеять службу национальной безопасности. Такое мнение высказали члены комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит и Мак Торнберри, комментируя заявление президента Дональда Трампа о возможном помиловании Сноудена.

Сенаторы Палаты представителей Конгресса США призвали президента Дональда Трампа отказаться от идеи помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, который предал огласке сведения о методах работы американских спецслужб. Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адама Смита и члена комитета Мака Торнберри. Документ опубликован на сайте профильного комитета.

"Эдвард Сноуден нанес огромный вред нашей национальной безопасности, и он должен предстать перед судом за свои действия. Президент Трамп и глава Пентагона Марк Эспер осудили утечки из министерства обороны и других органов федерального правительства. Простить Сноудена сейчас означало бы полностью подорвать позицию этой администрации и высмеять наших сотрудников службы национальной безопасности, которые проявляют огромную осторожность в своей работе, чтобы защитить нас", – говорится в заявлении.

По мнению конгрессменов, помилование любого, кто обвиняется по закону о шпионаже, кто признался в передаче секретной информации и кто проводит время "в качестве гостя режима президента РФ Владимира Путина", было бы серьезной ошибкой.

"Это не только означало бы, что Сноудена нельзя привлекать к ответственности за его преступления, но это стало бы опасным сигналом для тех, кто задумывается о шпионаже, и врагов, которые будут их поддерживать", – говорится в заявлении Смита и Торнберри.

16 августа Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

В начале октября 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

13 сентября Сноуден обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он утверждает, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали.

Обама заявил, что может помиловать шпиона только после того, как он предстанет перед судом в США.