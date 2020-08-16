Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена

Раньше американский президент Дональд Трамп называл бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена "предателем" и "шпионом, которого следует казнить", теперь допустил, что может помиловать опального сотрудника разведки.

Сноуден не был на родине с 2013 года Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о помиловании бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, который предал огласке сведения о методах работы американских спецслужб. Об этом он заявил 15 августа, пишет издание The New York Times.

Есть много людей, которые считают, что со Сноуденом обошлись несправедливо, отметил Трамп.

Издание отмечает, что такое заявление американского президента говорит о перемене его политики в отношении бывшего шпиона. Раньше Трамп называл Сноудена "предателем" и "шпионом, которого следует казнить".

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

В начале октября 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

13 сентября Сноуден обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он утверждает, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали.

Обама заявил, что может помиловать шпиона только после того, как он предстанет перед судом в США.