У судьи украинского Верховного Суда есть российское гражданство – "Схемы"

По данным "Схем", Львов получил российский паспорт в 1999 году Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Журналисты отмечают, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

В материале идет речь о данных из реестра в РФ, согласно которым Львов получил гражданство в 1999 году.

"Схемы" задали вопросы о гражданстве самому судье, и тот заявил, что российского паспорта у него нет.

Когда ему показали копии документов, в том числе заявления на получение гражданства, Львов отметил, что "почерк похож".

Также "Схемы" выяснили, что в Москве есть двухкомнатная квартира, которой на двоих владеют жена судьи (якобы также с российским паспортом, что не отображено в его декларации) и его теща.

Журналисты утверждают, что ранее этой недвижимостью владел сам Львов, но в 2012 году переписал на родственников, используя паспорт России.

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