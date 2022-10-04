В Бериславском районе Херсонской области ВСУ деоккупировали восемь населенных пунктов – командование "Юг"

ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка и Давыдов Брод, отметило командование "Юг" Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Об этом 4 октября в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в восьми населенных пунктах Бериславского района: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод", – говорится в сообщении.

В то же время руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что освобожденных населенных пунктов "намного больше".

Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал 4 октября, что в Херсонской области всего деоккупировано более 50 населенных пунктов – освобождено от российской оккупации около 3,5 тыс. граждан.

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