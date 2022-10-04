В Бериславском районе Херсонской области ВСУ деоккупировали восемь населенных пунктов – командование "Юг"

Об этом 4 октября в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.
"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в восьми населенных пунктах Бериславского района: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод", – говорится в сообщении.
В то же время руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что освобожденных населенных пунктов "намного больше".
Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал 4 октября, что в Херсонской области всего деоккупировано более 50 населенных пунктов – освобождено от российской оккупации около 3,5 тыс. граждан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.