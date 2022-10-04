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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бериславском районе Херсонской области ВСУ деоккупировали восемь населенных пунктов – командование "Юг"

ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка и Давыдов Брод, отметило командование "Юг"
ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка и Давыдов Брод, отметило командование "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Об этом 4 октября в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в восьми населенных пунктах Бериславского района: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1100688063895607/

В то же время руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что освобожденных населенных пунктов "намного больше".

Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал 4 октября, что в Херсонской области всего деоккупировано более 50 населенных пунктов – освобождено от российской оккупации около 3,5 тыс. граждан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, флаг, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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