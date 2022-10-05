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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучший ответ на все "референдумы" и "указы". Резников показал осеннее наступление ВСУ "день за днем". Видео

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Резников: Наши солдаты продолжают идти вперед. Это лучший ответ на все "референдумы", "указы", "договоры" и патетические речи
Резников: Наши солдаты продолжают идти вперед. Это лучший ответ на все "референдумы", "указы", "договоры" и патетические речи
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 октября обнародовал в Twitter видео, на котором продемонстрировано, как Вооруженные силы Украины продвинулись вперед, деоккупируя города и села на востоке и юге страны.

Динамику показали на карте, где зафиксировано продвижение ВСУ с начала сентября по 5 октября. 

"Осеннее наступление украинской армии день за днем. Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши солдаты продолжают идти вперед. Это лучший ответ на все "референдумы", "указы", "договоры" и патетические речи", – подчеркнул Резников. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень"

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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