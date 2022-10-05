ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области – ОВА

Об этом 5 октября в эфире канала "Freeдом" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована в его Telegram.

"Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", – сказал руководитель Луганской ОВА.

В то же время Гайдай не уточнил названия освобожденных населенных пунктов, сославшись на оперативную тишину.

По словам главы ОВА, люди с территорий, которые Россия захватила еще в 2014 году, ждут ВСУ и деоккупации.

О начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов Гайдай проинформировал днем 5 октября.

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