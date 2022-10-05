ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области – ОВА

Об этом 5 октября в эфире канала "Freeдом" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована в его Telegram.
"Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", – сказал руководитель Луганской ОВА.
В то же время Гайдай не уточнил названия освобожденных населенных пунктов, сославшись на оперативную тишину.
По словам главы ОВА, люди с территорий, которые Россия захватила еще в 2014 году, ждут ВСУ и деоккупации.
О начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов Гайдай проинформировал днем 5 октября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
В вечернем видеообращении 1 октября Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.