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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области – ОВА

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Гайдай не уточнил названия освобожденных ВСУ населенных пунктов Луганской области
Гайдай не уточнил названия освобожденных ВСУ населенных пунктов Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

Об этом 5 октября в эфире канала "Freeдом" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована в его Telegram.

"Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", – сказал руководитель Луганской ОВА.

В то же время Гайдай не уточнил названия освобожденных населенных пунктов, сославшись на оперативную тишину.

По словам главы ОВА, люди с территорий, которые Россия захватила еще в 2014 году, ждут ВСУ и деоккупации.

О начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов Гайдай проинформировал днем 5 октября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

В вечернем видеообращении 1 октября Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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