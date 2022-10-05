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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российское руководство будет обеспокоено". В британской разведке рассказали о продвижении ВСУ в направлении Луганской области

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Украинские военные продвигаются в направлении Сватово
Украинские военные продвигаются в направлении Сватово
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На северо-востоке Украины, в Харьковской области, ВСУ в настоящее время заняли значительную часть территории к востоку от реки Оскол. Об этом 5 октября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По данным британской разведки, украинские соединения продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны России в сторону важного узла снабжения оккупантов – города Сватово Луганской области.

"Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная [Луганской области] из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке", – сказано в сводке..

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую Россия незаконно "присоединила" 30 сентября, отмечают в минобороны Британии.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, Однако ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 сентября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.

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