"Российское руководство будет обеспокоено". В британской разведке рассказали о продвижении ВСУ в направлении Луганской области

По данным британской разведки, украинские соединения продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны России в сторону важного узла снабжения оккупантов – города Сватово Луганской области.

(2/4) Ukrainian formations have advanced up to 20 km beyond the river into Russia’s defensive zone towards the supply node of the town of Svatove. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 5, 2022

"Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная [Луганской области] из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке", – сказано в сводке..

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую Россия незаконно "присоединила" 30 сентября, отмечают в минобороны Британии.

(4/4) Politically, Russian leaders will highly likely be concerned that leading Ukrainian units are now approaching the borders of Luhansk Oblast, which Russia claimed to have formally annexed last Friday. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 5, 2022

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, Однако ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.