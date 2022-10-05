"Российское руководство будет обеспокоено". В британской разведке рассказали о продвижении ВСУ в направлении Луганской области

По данным британской разведки, украинские соединения продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны России в сторону важного узла снабжения оккупантов – города Сватово Луганской области.
(2/4) Ukrainian formations have advanced up to 20 km beyond the river into Russia’s defensive zone towards the supply node of the town of Svatove.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 5, 2022
"Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная [Луганской области] из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке", – сказано в сводке..
В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую Россия незаконно "присоединила" 30 сентября, отмечают в минобороны Британии.
(4/4) Politically, Russian leaders will highly likely be concerned that leading Ukrainian units are now approaching the borders of Luhansk Oblast, which Russia claimed to have formally annexed last Friday.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 5, 2022
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, Однако ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 сентября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.