Геннадий Гудков: Путину на территорию насрать. К чему он ни прикасается – все в дерьмо превращается

"Они (россияне. – "ГОРДОН".) не могут привести в порядок все те земли, которые имеют, чтобы люди там по-человечески жили, они еще – эти козлы, уроды – с оружием лезут к нам. Им мало все территории. Они лезут еще в другие суверенные страны", – отметила Бацман.

Гудков в ответ подчеркнул, что для Путина "вопрос не в территории".

"Да не чешется у него имперская амбиция уже. Какие у него имперские амбиции? У него другое чешется. Он же понимает, что Украина – это угроза номер один. Не военная, а моральная для его режима", – пояснил политик.

По мнению Гудкова, Украина для российского президента "опасна" тем, что не имеет таких, как РФ ресурсов, "не имеет того-сего, пятого-десятого, и правительства вроде там меняются, и прочее", но при этом начинает жить лучше России.

"А ему сейчас 140 миллионов скажут: "Вова, ты че нам лапшу на уши вешаешь? Вон посмотри. Ты украинцев ругаешь, что у них там то плохо, это плохо. А они живут лучше. У них гораздо все нормальнее. Посмотри: они и без виз ездят, и то, и се, и пятое-десятое", – добавил он.

Именно этого и боялся Путин, полагает российский оппозиционный политик.

"Ему на территорию, извиняюсь за выражение, насрать. Вы что, думаете, он с какими-то территориями что-то делает, там? Развивает их или что-то? Посмотрите: превратились в анклавы жуткие Донбасс и Луганск", – заявил Гудков.

Гудков считает, что оккупированные Россией части Донецкой и Луганской областей – это "ужас", и в Крыму ситуация ненамного лучше.

"Да вот к чему он ни прикасается – все в дерьмо превращается. Ему не это нужно. Ему нужно удержание власти. Украина – это всего лишь способ удержания власти и снятия угроз для этой власти. "Вот разгромим украинцев, ликвидируем их хорошую жизнь, разгромим инфраструктуру, разбомбим города – пусть мучаются. Не мы сделаем так, что мы будем жить лучше, а сделаем так, чтобы соседи жили хуже". Понимаете принципы?" – резюмировал он.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube