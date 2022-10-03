Геннадий Гудков: Антивоенное, антипутинское настроение в РФ нарастает довольно быстро. Не исключаю, что какой-нибудь Хабаровск "взорвется"

"На самом деле антивоенное, антипутинское настроение нарастает в стране. И нарастает довольно быстро. Я не исключаю, что какой-нибудь Хабаровск взорвется. С Дальним Востоком. Ну как "взорвется"? Выплеснутся эти эмоции в каких-то действиях. Кавказ будет продолжать, безусловно. Там есть Ингушетия, там есть другие республики кавказские", – сказал он.

Российский оппозиционер отметил, что протестные настроения могут нарастать и в других частях страны, в том числе в центральной полосе России.

"Типа Чувашии, Мордовии. Ну, в Мордовии в меньшей степени. Может, Чувашия, Татарстан, башкиры на что-то, там, поднимутся против насильственной мобилизации. Ну, там, где есть более-менее сложившиеся национальные такие республики, где есть эти настроения, они могут быть реализованы через типа вот восстановление национального самосознания", – считает Гудков.

По его словам, националистические движения и взгляды – "это все форма борьбы за привилегии, бюджеты и так далее, поэтому эту форму можно использовать".

"Не исключаю, что там может что-то возникнуть. В принципе, может возникнуть где угодно. Я просто вспоминаю все время... Кто знал в России о поселке Кондопога? Да никто, кроме тех, кто там жил. А когда там полыхнуло, о нем узнали все. Там просто власти тогда удалось остановить эту волну насилия и рукопашной стенки на стенку, но могли и не остановить. Кто о ней знал? Да никто. Любая эмоция может выступить детонатором взрыва. Зреет, зреет пороховая масса, она накапливается, накапливается, а потом появляется какая-то эмоция, выступает детонатором – и все к чертовой матери взлетает в воздух вместе со всей властью вверх тормашками", – объяснил Гудков.

Он подчеркивает, что "это обязательно к чему-то приведет".

"Это предтечи краха путинского режима – то, что мы сейчас с вами видим. Предпосылки для этого накапливаются. Они каждый день накапливаются, но, к сожалению, мы с вами знаем, что страны и народы способны очень долго терпеть", – сказал Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube