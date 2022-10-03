В Хабаровской области "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей

"За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующие критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", – сказал Дегтярев.
Кроме того, председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев рассказал, что в регионе ошибочно мобилизовали 300 жителей Якутии, его цитирует "РИА Новости". Их тоже вернули домой.
Бугаев пояснил журналистам, что сейчас в пунктах мобилизации в Якутии организован медицинский осмотр, чего не было в первые дни частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.