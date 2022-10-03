В Хабаровской области "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей

"За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующие критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", – сказал Дегтярев.

Кроме того, председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев рассказал, что в регионе ошибочно мобилизовали 300 жителей Якутии, его цитирует "РИА Новости". Их тоже вернули домой.

Бугаев пояснил журналистам, что сейчас в пунктах мобилизации в Якутии организован медицинский осмотр, чего не было в первые дни частичной мобилизации.