ГОРДОН
 
 
МИР

В Хабаровской области "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 21 сентября в России продолжается частичная мобилизация
С 21 сентября в России продолжается частичная мобилизация
Фото: depositphotos.com

Половина жителей Хабаровского края России, призванных в рамках частичной мобилизации, не соответствовали критериям отбора. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующие критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", – сказал Дегтярев.

Кроме того, председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев рассказал, что в регионе ошибочно мобилизовали 300 жителей Якутии, его цитирует "РИА Новости". Их тоже вернули домой.

Бугаев пояснил журналистам, что сейчас в пунктах мобилизации в Якутии организован медицинский осмотр, чего не было в первые дни частичной мобилизации.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, мобилизация, Хабаровский край, Якутия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (38006)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (26911)
3
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (25598)
4
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (22096)
5
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13348)
6
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео (13014)
7
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (12230)
8
Потап заявил, что состоит в теробороне (12212)
 
 
 
 