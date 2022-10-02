"Дедушек забирают под 60–65 лет". ГУР Минобороны опубликовало перехват разговора оккупанта о мобилизации в РФ

"Саша, короче, в тайге. Стасик. Они, короче, все в тайге, и туда, в тайгу, поднялась Росгвардия, ОМОН, все полицейские, всех суют вниз, чтобы все оттуда спускались. И всем им пришла повестка. И Саше нашему тоже... Леша, сейчас всех забирают. Половина будет на зачистке, половина туда к вам уедет. [...] Я тебе говорю, у нас вообще капец, что творится. С районов всех дергают. Дедушек просто забирают, которым под 60–65 лет. У нас уже половина покинула Бурятию", – сказала женщина.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.