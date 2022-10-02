Саакашвили: Сбежавшим в Грузию российским призывникам нужно все время напоминать, что они – оккупанты

В числе стран, куда массово выезжают россияне, есть и Грузия Фото: ЕРА

"Массовый исход российских призывников в Грузию создает большую демографическую опасность для этой маленькой страны, а также серьезные проблемы с безопасностью. Общество очень негативно настроено", – говорится в письме.

Политик отметил, что не осуждает решение грузинских властей пропустить граждан России, "так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет, а это для Грузии важно".

"Одновременно грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они – оккупанты, и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта, дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии. Также мы все время должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны", – считает Саакашвили.