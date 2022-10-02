ГОРДОН
 
 
МИР

Саакашвили: Сбежавшим в Грузию российским призывникам нужно все время напоминать, что они – оккупанты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В числе стран, куда массово выезжают россияне, есть и Грузия
В числе стран, куда массово выезжают россияне, есть и Грузия
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии, находящийся под стражей в этой стране, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал власти Грузии реагировать на массовый приезд в страну россиян, недовольных мобилизацией. Обращение политика опубликовано на его Facebook-странице 1 октября.

"Массовый исход российских призывников в Грузию создает большую демографическую опасность для этой маленькой страны, а также серьезные проблемы с безопасностью. Общество очень негативно настроено", – говорится в письме.

Политик отметил, что не осуждает решение грузинских властей пропустить граждан России, "так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет, а это для Грузии важно".

"Одновременно грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они – оккупанты, и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта, дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии. Также мы все время должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны", – считает Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0UfYG5xQCdRCdvSbwZA8bMfkcuFv9emjmvgocoJHfTzDwYjDXVwirQ7stJqsoDxEJl

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что, по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, война, граница, паспорт, мобилизация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, мужчины, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (236684)
2
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (81212)
3
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (56978)
4
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (30482)
5
Муж Мозговой показал свое счастье (27269)
6
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками (26164)
7
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (22707)
8
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (21274)
 
 
 
 