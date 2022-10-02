Саакашвили: Сбежавшим в Грузию российским призывникам нужно все время напоминать, что они – оккупанты

"Массовый исход российских призывников в Грузию создает большую демографическую опасность для этой маленькой страны, а также серьезные проблемы с безопасностью. Общество очень негативно настроено", – говорится в письме.
Политик отметил, что не осуждает решение грузинских властей пропустить граждан России, "так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет, а это для Грузии важно".
"Одновременно грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они – оккупанты, и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта, дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии. Также мы все время должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны", – считает Саакашвили.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что, по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.