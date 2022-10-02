Жданов: Первая волна мобилизованных в РФ – смертники. Их просто бросят в окопы, как в 1941 году

Эксперт, в качестве примера российского подхода к "подготовке" и экипировке оккупантов напомнил, что мобилизованным россиянам в случае ранения советовали женские гигиенические тампоны "в раны засовывать".

"Учиться себя бинтовать, жгуты покупать в аптеках. Носки, трусы, майки – этого ничего нет", – перечислил он.

По информации Жданова, первая волна российских мобилизованных – "они еще что-то получили".

"Причем самое обидное, что те, кто пришел первыми, – у них отобрали все неуставные вещи: фонарики, перочинные ножи, какие-то супернаборы инструментов маленькие. А теперь им выдают список, что они должны с собой взять на войну. Потому что Родина им этого не даст", – рассказывает он..

Поэтому Генштаб РФ, по прогнозу Жданова, "увязнет в этой рутине".

"Первая волна будут смертниками. Их сейчас отправят на фронт. И мы уже об этом получаем информацию из Российской Федерации, что сегодня-завтра должны первые партии убыть на фронт", – добавил эксперт.

Причина отправки в Украину неподготовленных российских военных – катастрофическая ситуация с личным составом оккупантов на фронте, поясняет он.

"Получилось так, что пока они разносили повестки, они прекратили скрытую мобилизацию. Военкоматы не справились. Они не смогли решать две задачи одновременно", – утверждает Жданов.

По его словам, "возникла пауза", во время которой российские резервы в Украину перестали перебрасываться по линии "скрытой мобилизации". А потери оккупантов наоборот, в результате украинского контрнаступления значительно выросли.

"На сегодняшний день если мы смотрим сводку потерь, то российские войска несут потери где-то в среднем до батальона в сутки, около 500 человек плюс-минус. БТГ в сутки. 10 суток – 10 БТГ. Это дивизия. Все, ее нет. Ее надо срочно пополнять. Поэтому первая партия мобилизованных уедет на фронт. Их просто бросят в окопы, как в 1941 году", – считает украинский военный эксперт.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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