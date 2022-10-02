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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Первая волна мобилизованных в РФ – смертники. Их просто бросят в окопы, как в 1941 году

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Российских мобилизованных-новобранцев командование армии РФ беречь не будет, убежден Жданов
Российских мобилизованных-новобранцев командование армии РФ беречь не будет, убежден Жданов
Фото: EPA

Мобилизованных в армию страны-оккупанта жителей РФ нормально не обучают, не снабжают и не обеспечивают необходимым. Часть из них власти России в срочном порядке отправят на фронт, чтобы компенсировать большие потери захватчиков в Украине. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Эксперт, в качестве примера российского подхода к "подготовке" и экипировке оккупантов напомнил, что мобилизованным россиянам в случае ранения советовали женские гигиенические тампоны "в раны засовывать".

"Учиться себя бинтовать, жгуты покупать в аптеках. Носки, трусы, майки – этого ничего нет", – перечислил он.

По информации Жданова, первая волна российских мобилизованных – "они еще что-то получили".

"Причем самое обидное, что те, кто пришел первыми, – у них отобрали все неуставные вещи: фонарики, перочинные ножи, какие-то супернаборы инструментов маленькие. А теперь им выдают список, что они должны с собой взять на войну. Потому что Родина им этого не даст", – рассказывает он..

Поэтому Генштаб РФ, по прогнозу Жданова, "увязнет в этой рутине".

"Первая волна будут смертниками. Их сейчас отправят на фронт. И мы уже об этом получаем информацию из Российской Федерации, что сегодня-завтра должны первые партии убыть на фронт", – добавил эксперт.

Причина отправки в Украину неподготовленных российских военных – катастрофическая ситуация с личным составом оккупантов на фронте, поясняет он.

"Получилось так, что пока они разносили повестки, они прекратили скрытую мобилизацию. Военкоматы не справились. Они не смогли решать две задачи одновременно", – утверждает Жданов.

По его словам, "возникла пауза", во время которой российские резервы в Украину перестали перебрасываться по линии "скрытой мобилизации". А потери оккупантов наоборот, в результате украинского контрнаступления значительно выросли.

"На сегодняшний день если мы смотрим сводку потерь, то российские войска несут потери где-то в среднем до батальона в сутки, около 500 человек плюс-минус. БТГ в сутки. 10 суток – 10 БТГ. Это дивизия. Все, ее нет. Ее надо срочно пополнять. Поэтому первая партия мобилизованных уедет на фронт. Их просто бросят в окопы, как в 1941 году", – считает украинский военный эксперт.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, оккупация, Сергей Шойгу, мобилизация, военкомат, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Олег Жданов, Валерий Залужный, потери России, российские оккупанты
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