Соловей о мобилизации: Стратегия бегства типична для России исторически

"Бегство – это пассивная форма сопротивления. Да, это хотя бы какое-то действие. Ну не могут же убежать 15–20 миллионов. Им это даже в голову не приходит. Кстати, стратегия бегства – она типична вообще для России исторически. Вы не можете сражаться с государством – оно сильнее – и вы просто бежите от него. Куда ни попадя", – сказал Соловей.

Он согласился с мнением, что если бы 10 тыс. мужчин, которые находятся на границе с Грузией, "с таким же азартом и ненавистью, как они пытаются прорваться через границу, вышли на Манежную площадь, то перед ними бы никто не устоял".

"Общество в России – ну вот телевидение его обрабатывает. Я вот смотрю, как идет мобилизация. Она, конечно, не вызывает восторга, это правда. Это правда, что идет бегство в значительных масштабах городского среднего класса, "белых воротничков". Но значительная часть идет в военкоматы. Да, выпивши, без восторга, но идет. Пожимает плечами: "А что нам делать? А как нам быть?" И я понимаю, что эти люди прошли определенную социализацию. Мне это, естественно, все ужасно не нравится. Сказать "не нравится" – это еще очень слабо выразиться. Но, как аналитик, я имею дело с реальностью", – объяснил Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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