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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей о мобилизации: Стратегия бегства типична для России исторически

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После объявления о мобилизации россияне массово начали выезжать из страны
После объявления о мобилизации россияне массово начали выезжать из страны
Фото: ЕРА

Массовый выезд граждан из России после объявления о мобилизации на войну против Украины является пассивной формой сопротивления. Такое мнение российский историк, политический аналитик Валерий Соловей высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Бегство – это пассивная форма сопротивления. Да, это хотя бы какое-то действие. Ну не могут же убежать 15–20 миллионов. Им это даже в голову не приходит. Кстати, стратегия бегства – она типична вообще для России исторически. Вы не можете сражаться с государством – оно сильнее – и вы просто бежите от него. Куда ни попадя", – сказал Соловей.

Он согласился с мнением, что если бы 10 тыс. мужчин, которые находятся на границе с Грузией, "с таким же азартом и ненавистью, как они пытаются прорваться через границу, вышли на Манежную площадь, то перед ними бы никто не устоял".

"Общество в России – ну вот телевидение его обрабатывает. Я вот смотрю, как идет мобилизация. Она, конечно, не вызывает восторга, это правда. Это правда, что идет бегство в значительных масштабах городского среднего класса, "белых воротничков". Но значительная часть идет в военкоматы. Да, выпивши, без восторга, но идет. Пожимает плечами: "А что нам делать? А как нам быть?" И я понимаю, что эти люди прошли определенную социализацию. Мне это, естественно, все ужасно не нравится. Сказать "не нравится" – это еще очень слабо выразиться. Но, как аналитик, я имею дело с реальностью", – объяснил Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, телевидение, Грузия, война, мобилизация, вторжение, Валерий Соловей, война России против Украины, мужчины
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