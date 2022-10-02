"Мы стали заложниками одного маньяка". В России 27-летний рэпер покончил с собой из-за мобилизации

Тело 27-летнего Петунина было обнаружено возле одного из высотных зданий города. Незадолго до смерти он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну. Сейчас обращения в соцсетях россиянина нет, но его опубликовал YouTube-канал Activatica.
"Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых... На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – говорит он на видео.
По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".
"Мне было очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. Как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я", – сказал россиянин.
Вечером 30 сентября на Telegram-канале Петунина появилось сообщение, опубликованное его девушкой, где она подтвердила смерть рэпера.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что, по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.