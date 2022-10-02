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"Мы стали заложниками одного маньяка". В России 27-летний рэпер покончил с собой из-за мобилизации

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Незадолго до смерти Петунин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну
Незадолго до смерти Петунин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну
Скриншот: Activatica / YouTube

В российском Краснодаре рэпер Иван Петунин, известный как Walkie, покончил с собой из-за объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом 30 сентября сообщило местное издание 93.ru.

Тело 27-летнего Петунина было обнаружено возле одного из высотных зданий города. Незадолго до смерти он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну. Сейчас обращения в соцсетях россиянина нет, но его опубликовал YouTube-канал Activatica.

"Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых... На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – говорит он на видео.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

"Мне было очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. Как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я", – сказал россиянин.

ВИДЕО
Видео: Activatica / YouTube

Вечером 30 сентября на Telegram-канале Петунина появилось сообщение, опубликованное его девушкой, где она подтвердила смерть рэпера.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что, по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, автомобили, война, самоубийство, Краснодар, война России против Украины
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