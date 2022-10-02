"Мы стали заложниками одного маньяка". В России 27-летний рэпер покончил с собой из-за мобилизации

Тело 27-летнего Петунина было обнаружено возле одного из высотных зданий города. Незадолго до смерти он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну. Сейчас обращения в соцсетях россиянина нет, но его опубликовал YouTube-канал Activatica.

"Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых... На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – говорит он на видео.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

"Мне было очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. Как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я", – сказал россиянин.

ВИДЕО

Видео: Activatica / YouTube

Вечером 30 сентября на Telegram-канале Петунина появилось сообщение, опубликованное его девушкой, где она подтвердила смерть рэпера.