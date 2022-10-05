Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий

"Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (законы о ратификации договоров о присоединении и федеральные конституционные законы о принятии в качестве субъектов Федерации)", – сказано в сообщении.

Российское издание "Медуза" в Telegram пишет, что Путин назначил "руководителей" этих регионов в статусе "временно исполняющих обязанности". Свои "должности" в качестве главарей ЛДНР "сохранили" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а в качестве "губернаторов" – коллаборанты Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.