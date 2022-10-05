Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий

"Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (законы о ратификации договоров о присоединении и федеральные конституционные законы о принятии в качестве субъектов Федерации)", – сказано в сообщении.
Российское издание "Медуза" в Telegram пишет, что Путин назначил "руководителей" этих регионов в статусе "временно исполняющих обязанности". Свои "должности" в качестве главарей ЛДНР "сохранили" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а в качестве "губернаторов" – коллаборанты Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ,
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины