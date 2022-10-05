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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий

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Путин завершил процесс незаконной аннексии оккупированных украинских территорий
Путин завершил процесс незаконной аннексии оккупированных украинских территорий
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал последние документы, которые, по его мнению, "присоединяют" к РФ оккупированные украинские территории, сообщает 5 октября в Telegram российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

"Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (законы о ратификации договоров о присоединении и федеральные конституционные законы о принятии в качестве субъектов Федерации)", – сказано в сообщении.

Российское издание "Медуза" в Telegram пишет, что Путин назначил "руководителей" этих регионов в статусе "временно исполняющих обязанности". Свои "должности" в качестве главарей ЛДНР "сохранили" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а в качестве "губернаторов" – коллаборанты Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Контекст:

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ,

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины

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